Bundesliga, i risultati della serata: bene l’Hoffenheim, delude ancora lo Schalke [FOTOGALLERY e CLASSIFICA]

Si è chiuso il ventottesimo turno di Bundesliga. Quattro le gare giocate in serata. Augsburg-Paderborn è la gara meno emozionante. Sono gli ospiti ad andare ad un passo dal vantaggio con il palo di Holtmann, ma finisce senza reti. Lo Schalke spreca un paio di occasioni con Caligiuri, ma nella ripresa trova il vantaggio con McKennie di testa. Pari del Fortuna Dusseldorf con Hennings, dopo una corta respinta del portiere Schubert. I padroni di casa ribaltano tutto con Karaman e ottengono tre punti d’oro.

L’Hoffenheim sblocca il punteggio con la quinta rete in campionato di Baumgartner. Il Colonia resta in 10 per il rosso diretto a Bornauw. Baumgartner trova il raddoppio, annullato per fuorigioco di Dabbur in partenza. Ad inizio ripresa il gol di testa dell’attaccante è buono, 2-0 Hoffenheim. L’austriaco concede anche l’assist di tacco per il 3-0 di Zuber. Parità numerica che si ristabilisce con il doppio giallo a Hubner. Ad accorciare le distanze è Kainz. Huth fallisce il rigore del 3-2. Bella gara tra Union Berlino e Mainz. Ospiti in vantaggio con Baku, pari di Ingvartsen su calcio di punizione al 33′ con evidente errore del portiere Muller. Union che resta in 10 per il doppio giallo ad Andrich. Alla fine è 1-1. In alto la FOTOGALLERY dei match.

BUNDESLIGA, I RISULTATI DEL TURNO INFRASETTIMANALE

Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-1

Werder Brema-Borussia Monchengladbach 0-0

Eintracht Francoforte-Friburgo 3-3

Bayer Leverskusen-Wolfsburg 1-4

RB Lipsia-Herta Berlino 2-2

Augsburg-Paderborn 0-0

Fortuna Dusseldorf-Schalke 2-1

Hoffenheim-Colonia 3-1

Union Berlino-Mainz 1-1

LA CLASSIFICA