Schalke-Augsburg 0-3, crisi senza sosta per i ‘Blu Reali’: gli ospiti ringraziano e si risollevano [FOTO]

Continua la crisi nera dello Schalke 04, sconfitto in casa dall’Augsburg. Inizio forte degli ospiti, in vantaggio dopo 6′ con un gran calcio di punizione di Lowen. Lo Schalke fatica a reagire. L’occasione più grande capita sui piedi di Matondo che calcia addosso al portiere avversario. L’Augsburg non punge, ma si difende bene e i padroni di casa producono ben poco. All’intervallo è 0-1.

Nella ripresa si prosegue con lo stesso canovaccio. Tanta confusione, poco gioco. Gregoritsch ci prova di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo, ma la palla è larga. I padroni di casa non riescono a costruire palle gol e gli ospiti sono letali: al 76′ Sarenren-Bazee sfrutta un errore della retroguardia avversaria e piazza la palla all’incrocio per il 2-0 che chiude i giochi. Ad arrotondare il punteggio è Cordoba, che nel finale sfrutta un altro clamoroso regalo della difesa dei blu, scarta il portiere e deposita in rete il pallone dello 0-3. Lo Schalke non vince dal 17 gennaio, l’Augsburg trova tre punti vitali che l’allontanano dalla zona rossa della classifica. In alto la FOTOGALLERY.

