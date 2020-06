Bundesliga, il solito Bayer Leverkusen: solo un pari contro lo Schalke, occasione sprecata [FOTO e CLASSIFICA]

Si sono concluse due importanti gare di Bundesliga. Mancano solo 3 giornate alla fine del campionato tedesco e ogni punto rischia di diventare decisivo. Vittoria preziosissima in chiave salvezza per l’Augsburg, che espugna il campo del Mainz grazie ad un gol di Niederlechner dopo 44 secondi. La squadra di Augusta è quasi tranquilla, mentre quella di Magonza rischia parecchio. Nell’ultima gara del trentunesimo turno, il Bayer Leverkusen non va oltre il pari sul campo dello Schalke 04. Al gol di Caligiuri su calcio di rigore risponde l’autorete di Miranda. Occasione sprecata per i rossoneri. In alto la FOTOGALLERY dei match, in basso risultati e classifica.

RISULTATI BUNDESLIGA

Hoffenheim-RB Lipsia 0-2

Colonia-Union Berlino 1-2

Fortuna Dusseldorf-Borussia Dortmund 0-1

Herta Berlino-Eintracht Francoforte 1-4

Paderborn-Werder Brema 1-5

Wolfsburg-Friburgo 2-2

Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach 2-1

Mainz-Augsburg 0-1

Schalke-Bayer Leverkusen 1-1

LA CLASSIFICA