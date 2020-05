Bundesliga, Union Berlino-Bayern Monaco 0-2: Lewandoski rigore no look, i tifosi davanti alle tv [FOTOGALLERY]

Il Bayern Monaco, dopo la vittoria del Borussia Dortmund contro lo Schalke, supera in trasferta l’Union Berlino e rimane saldamente in testa alla Bundesliga. Partita equilibrata in avvio, con i padroni di casa senza timore contro i primi della classe. Al 18′, però, i bavaresi trovano il vantaggio con il tocco da due passi di Thomas Muller dopo il colpo di testa di Gnabry. L’arbitro però annulla per fuorigioco dopo il controllo del VAR. La parte centrale del primo tempo scorre via senza sussulti. Al 39′ l’episodio chiave: ingenuità di Subotic, che commette fallo su Goretzka, e calcio di rigore per il Bayern. Dal dischetto Lewandowski è freddissimo. Nel finale gran destro di Pavard fuori di pochissimo.

Nella ripresa è ancora il Bayern a sfiorare il gol, prima con Goretzka poi con Pavard, stavolta di testa. L’Union Berlino risponde con un tiro dalla distanza di Bulter. Al terzo tentativo Pavard trova la rete: perfetto stacco del difensore francese sugli sviluppi di calcio d’angolo e raddoppio del Bayern all’81’. Nel finale Neuer mantiene la porta inviolata con un bell’intervento. I bavaresi tornano a +4 sul Borussia Dortmund.