Bundesliga, il Werder Brema complica la corsa salvezza: guizzo nel finale del Wolfsburg, la classifica [FOTO]

Si complica la corsa salvezza del Werder Brema. Primo match di oggi valido per la giornata della Bundesliga, la stagione ormai è nella fase finale. Colpo grosso del Wolfsburg in trasferta che si rilancia per la zona Europa, decide una rete nel finale. Le due squadre non rinunciano a giocare e provano ad essere pericolose, ma la partita è bloccata almeno dal punto realizzativo. Si va all’intervallo a reti inviolate.

Nella ripresa un valzer di sostituzioni e partita che sembra indirizzata verso lo 0-0. All’82’ il gol che decide il match, è l’attaccante Weghorst a sorprendere la difesa dei padroni di casa. Il Werder non riesce a raddrizzare il match, finisce 0-1. Il Wolfsburg torna al sesto posto con 45 punti, situazione delicatissima per il Werder Brema al penultimo posto con 25 punti: il risultato massimo raggiungibile sembra quello del terzultimo posto, valido per gli spareggi salvezza.

RISULTATI 30ª GIORNATA

FRIBURGO-MONCHENGLADBACH 1-0

DUSSELDORF-HOFFENHEIM 2-2

FRANCOFORTE-MAINZ 0-2

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO 2-4

LIPSIA-PADERBORN 1-1

BORUSSIA DORTMUND-HERTA BERLINO 1-0

WERDER BREMA-WOLFSBURG 0-1

CLASSIFICA