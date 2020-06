Bundesliga, l’Eintracht usa la testa e vince il recupero contro il Werder Brema: in gol André Silva [FOTO]

Bundesliga – L’Eintracht Francoforte vince il recupero contro il Werder Brema e si allontana sempre più dalla zona retrocessione. Ancora protagonista l’attaccante portoghese André Silva, in prestito dal Milan. Nel primo tempo occasioni da ambo le parti: Klaasen e Selke impegnano Trapp, Pavlenka risponde ad André Silva. Da segnalare le proteste dei padroni di casa per un possibile calcio di rigore, non concesso dall’arbitro Ittrich dopo il consulto al VAR. Nella ripresa è show dell’Eintracht. Gol di Kohr annullato per fuorigioco. Apre le marcature André Silva con un colpo di testa perfetto. Al minuto 81 il neo entrato Ilsanker incorna il pallone dello 0-2 e lo stesso austriaco a chiudere i conti con l’ennesima incornata. Brutto stop per il Werder Brema dopo tre risultati utili consecutivi. In alto la FOTOGALLERY del match, in basso la classifica.

BAYERN MONACO 67 BORUSSIA DORTMUND 60 LIPSIA 58 B. MONCHENGLADBACH 56 BAYER LEVERKUSEN 56 WOLFSBURG 42 HOFFENHEIM 42 FRIBURGO 38 HERTA BERLINO 38 SCHALKE 37 EINTRACHT FRANCOFORTE 35 COLONIA 34 AUGUSTA 31 UNIONE BERLINO 31 MAGONZA 28 FORTUNA DUSSELDORF 27 WERDER BREMA 25 PADERBORN 19