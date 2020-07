Cagliari-Atalanta 0-1, le pagelle di CalcioWeb: ingenuità fatale di Carboni, dal dischetto decide Muriel [FOTO]

Cagliari-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – L’Atalanta è inarrestabile. Continua il momento incredibile per la squadra di Gasperini che ha conquistato altri tre punti, è sicuramente la squadra più in forma del campionato di Serie A. Nonostante il turnover, i nerazzurri hanno giocato, al solito, con grande intensità e hanno meritato i tre punti. Buona la prestazione della squadra di Zenga, la sfida è stata nettamente condizionata dall’espulsione di Carboni e dal grande gol di Simeone annullato per un tocco di mano. Per l’Atalanta basta un gol di Muriel su calcio di rigore, per il resto tante occasioni non sfruttate. Finisce 0-1, Atalanta a -1 dall’Inter e -5 dalla Lazio. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Cagliari-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb

Cagliari (3-5-2): Cragno 6.5; Walukiewicz 6, Pisacane 5.5 (dal 75′ Klavan s.v.), Carboni 4; Ionita 5.5 (dal 67′ Faragò 5.5), Nandez 6, Nainggolan 6 (dal 67′ Birsa 5.5), Rog 6, Lykogiannis 5.5 (dal 68′ Mattiello 6); Simeone 7 (dal 75′ Ragatzu s.v.), Joao Pedro 5.5.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6; Sutalo 6.5 (dall’83’ Toloi s.v.), Caldara 6, Palomino 6.5; Hateboer 6.5 (dal 74′ Gosens s.v.), de Roon 6.5, Tameze 6.5, Castagne 6; Pasalic 6 (dal 60′ Ilicic 6), Malinovskyi 7 (dal 58′ Gomez 6); Muriel 7 (dal 61′ Zapata 6).