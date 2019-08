Cagliari-Brescia 0-1, le pagelle di CalcioWeb: super Donnarumma [FOTO]

Cagliari-Brescia, le pagelle di CalcioWeb – Si sono concluse le gare delle 20.45 valide per la prima giornata del campionato di Serie A, tante partite interessanti e scontri per la salvezza. Una ha visto di fronte Cagliari e Brescia, la partita si è conclusa con il clamoroso blitz da parte della squadra ospite, finisce 0-1 grazie alla rete siglata da Donnarumma su calcio di rigore, per l’attaccante anche un gol annullato. Deludente il Cagliari, tanti big arrivati sul mercato ma ancora i risultati non si sono visti. Finisce 0-1, in alto la fotogallery con le immagini del match.

Cagliari (4-3-1-2): Rafael 6.5; Pinna 5.5, Ceppitelli 6, Klavan 5.5, Lykogiannis 5.5; Nandez 5.5, Nainggolan 6, Ionita 5 (dall’81’ Ragatzu s.v.); Birsa 6 (dal 62′ Castro 5.5); Joao Pedro 5.5, Pavoletti 5.5 (dal 45′ Cerri 5).

Brescia (4-3-1-2): Joronen 7; Sabelli 6, Cistana 6.5, Chancellor 6.5, Martella 6; Bisoli 6, Tonali 6, Dessena 5.5; Spalek 6 (dal 79′ Gastaldello s.v.); Ayè 5.5, Donnarumma 7 (dal 71′ Zmrhal 6).