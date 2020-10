Cagliari-Crotone 4-2, le pagelle di CalcioWeb: Joao Pedro determinante, Cigarini rovina tutto [FOTO]

Cagliari-Crotone, le pagelle di CalcioWeb – Partita bellissima nel lunch match della quinta giornata del campionato di Serie A. si sono affrontate Cagliari e Crotone. Tre punti d’oro per la squadra di Di Francesco che fa un importante scatto in classifica, situazione delicata per il club calabrese. La gara si sblocca al 21′ con la rete di Messias, poi la reazione del club sardo con la punizione di Lykogiannis e la rete di Simeone. Il Crotone trova il pareggio con Molina, poi il nuovo vantaggio di Sottil. Nella ripresa la partita svolta con l’espulsione di Cigarini, la squadra di Di Francesco scappa con Joao Pedro. Finisce 4-2. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Cagliari (4-2-3-1) Cragno 6.5; Zappa 6.5 (dall’88’ Farago s.v.), Walukiewicz 6, Godin 5, Lykogiannis 7 (dall’81’ Klavan s.v.); Marin 6.5 (dall’88’ Oliva s.v.), Rog 6.5; Nandez 7, Joao Pedro 7, Sottil 7 (dal 74′ Ounas 6); Simeone 6.5 (dall’81’ Pavoletti 6). All. Di Francesco

Crotone (3-5-2) Cordaz 6.5; Magallan 5.5, Golemic 5.5, Luperto 5; Pedro Pereira 5.5 (dal 77′ Crociata s.v.), Molina 6.5 (dal 62′ Vulic s.v.), Cigarini 4, Benali 5.5, Reca 6 (dal 61′ Rispoli 5.5); Messias 6.5, Simy 6.5 (dal 90′ Riviere s.v.). All. Stroppa