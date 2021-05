Cagliari-Fiorentina 0-0, le pagelle: vince la paura, ma il pareggio è ottimo per la salvezza [FOTO]

Equilibrio in tutto e per tutto ed un risultato che accontenta entrambe per la corsa alla salvezza. Si è concluso il primo match della 36esima giornata del campionato di Serie A tra Cagliari e Fiorentina. Poche occasioni, è quanto emerso anche dalle pagelle. La squadra di Semplici si è affidata alla coppia Joao Pedro-Pavoletti con Nainggolan alle spalle, i viola rispondono con Kouame e Vlahovic. La partita non decolla, Cagliari e Fiorentina pensano principalmente a difendersi. Nella ripresa il tema dell’incontro non cambia nonostante gli ingressi di Castrovilli e Callejon. La sfida si conclude sul risultato di 0-0, punteggio ottimo per entrambe.

Cagliari-Fiorentina, le pagelle

CAGLIARI (4-4-1-1): Cragno 6; Zappa 5.5, Ceppitelli 6, Godin 6, Lykogiannis 6; Nandez 6, Marin 5.5, Duncan 6, João Pedro 5.5; Nainggolan 6; Pavoletti 6. All.: Semplici. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Simeone, Deiola 6, Klavan, Tramoni, Asamoah, Rugani, Cerri s.v., Carboni 6.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6.5, Pezzella 6, Igor 5.5; Caceres 5, Bonaventura 6.5, Amrabat 5, Pulgar 6, Biraghi 6; Kouame 5, Vlahovic 6. All.: Iachini. A disposizione: Terracciano 6, Martinez Quarta, Ribery, Castrovilli 6, Olivera, Venuti 6, Malcuit, Barreca, Montiel, Callejon 6, Kokorin, Eysseric.