Cagliari-Genoa 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Nandez trascinatore, bene Simeone [FOTO]

Cagliari-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match della Sardegna Arena tra il Cagliari ed il Genoa valevole come anticipo del venerdì della quarta giornata di Serie A. Gli uomini di Maran, dopo il doppio stop interno contro Brescia e Inter, hanno trovato la prima vittoria stagione a Parma trascinati da un Ceppitelli versione goleador. Quelli di Andreazzoli, dopo il pari di Roma e il successo contro la Fiorentina, sono stati beffati in casa dall’Atalanta allo scadere. Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari, che vince 3-1 con l’autogol di Zapata e il gol di Joao Pedro nel finale. A nulla serve il pari, durato meno di un minuto, di Kouamé. Queste le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen 6; Cacciatore 6.5, Pisacane 6.5, Ceppitelli 6.5, Pellegrini 6.5; Nandez 7, Cigarini 6 (55′ Oliva 6), Ionita 7; Castro 6.5 (77′ Rog sv); Joao Pedro 7, Simeone 7.5 (81′ Birsa sv).

GENOA (3-4-1-2): Radu 6.5; Biraschi 6, Zapata 4.5, Criscito 5.5; Ankersen 6 (73′ Lerager sv), Radovanovic 5.5, Schone 6, Pajac 6; Saponara 5.5 (73′ Pandev 6.5); Favilli 5 (76′ Sanabria 6.5), Kouamé 6.5.