Cagliari-Genoa, succede tutto nel finale: il pari ospite dura un amen, sardi cinici e spietati [FOTO]

Finale infuocato alla Sardegna Arena, l’anticipo del venerdì della quarta giornata di Serie A tra Cagliari e Genoa è appannaggio dei padroni di casa, che ottengono la seconda vittoria consecutiva dopo il successo di Parma di domenica scorsa. Secondo stop di fila, invece, per i rossoblu di Andreazzoli.

Si chiude a reti bianche il primo tempo, non senza qualche occasione e qualche intervento di Radu. Molta più accesa la ripresa, ricca di gol (tutti i quattro della gara) sin dall’inizio: è il Cholito Simeone a sbloccare il match incornando su cross di Ionita, dominatore del centrocampo insieme a Nandez. I padroni di casa sembrano tenere bene, rischiando poco, ma i cambi di Andreazzoli nel Genoa funzionano: entrano Pandev e Sanabria e mettono lo zampino per il pari di Kouamé all’84’. Manco il tempo di esultare, neanche un minuto forse, che il Cagliari torna di nuovo avanti: pallone messo in mezzo dalla destra, Birsa sfiora e Zapata mette dentro la propria porta. Mazzata a livello psicologico per Schone e compagni, i sardi la chiudono in contropiede all’88’ con Joao Pedro. In alto la FOTOGALLERY della gara.