Cagliari, inizia l’era Zenga: come cambia l’11 per tornare ad entusiasmare [FOTO]

Mossa a sorpresa in casa Cagliari. Il club sardo ha deciso di affidarsi alla coppia formata da Walter Zenga e Max Canzi con l’intenzione di salvare una stagione che sta prendendo una brutta piega. La prima parte di stagione aveva lanciato i rossoblu verso la zona Europa League, poi un calo clamoroso che ha portato la squadra a crollare completamente in classifica, adesso anche la permanenza in massima categoria è a serio rischio. La dirigenza ha deciso per il ribaltone in panchina, si è concluso il rapporto con l’allenatore Maran, un provvedimento dolorosissimo preso dal presidente Giulini. Adesso l’Uomo Ragno dovrà compattare l’ambiente, ma soprattutto portare i risultati. Si tratta di un’occasione da non fallire per l’ex Sampdoria. Prevista una leggera modifica dal punto di vista tattico con un 11 leggermente più offensivo, Nainggolan nel trio di centrocampo ed un attaccante in più. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con il nuovo 11 del Cagliari.