Emozioni e sorprese nel lunch match dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, ottima prestazione dei padroni di casa confermate dalle pagelle realizzate dalla realizzate da CalcioWeb, ma gli errori nel finale hanno compromesso il risultato. L’inizio di partita è positivo per la squadra di Antonio Conte che va vicina al gol in diverse occasioni, solo uno strepitoso Cragno ha salvato il risultato. La sfida si sblocca al 42′ con una giocata di Sottil, niente da fare per Handanovic che può solo guardare, poi anche l’occasione per il raddoppio. Anche nella ripresa l’Inter sembra in difficoltà, esce Eriksen. Gli ospiti riescono a ribaltare tutto, prima una magia di Barella con un tiro al volo, poi D’Ambrosio in mischia firma il gol del vantaggio. In pieno recupero Lukaku sigla il definitivo 1-3. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Cagliari-Inter, le pagelle di CalcioWeb

Cagliari (4-2-3-1): Cragno 7.5; Faragò 6 (dal 68′ Klavan 5.5), Walukiewicz 5, Carboni 5.5 (dall’89’ Simeone s.v.), Lykogiannis 5.5; Marin 6, Rog 6.5; Zappa 6.5, Joao Pedro 5.5, Sottil 7 (dal 68′ Nandez 6); Pavoletti 5 (dal 75′ Cerri 5).

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, de Vrij 6.5, Bastoni 6 (dal 72′ Martinez 6); Darmian 5.5 (dal 58′ Young 6), Barella 7.5, Brozovic 5.5, Eriksen 6 (dal 58′ Sensi 6), Perisic 5 (dal 46′ Hakimi 6) (dall’83’ D’Ambrosio 7); Sanchez 6, Lukaku 6.5