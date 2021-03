Cagliari-Juventus 1-3, le pagelle di CalcioWeb: Cristiano Ronaldo show, inutile il gol di Simeone [FOTO]

La Juventus risponde dopo l’eliminazione in Champions League contro il Porto, grandissima prestazione di Cristiano Ronaldo che negli ultimi giorni è stato pesantemente criticato per la partita contro i portoghesi. Il calciatore bianconero è stato protagonista di una grandissima gara contro il Cagliari, tre gol come emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La sfida è in archivio già dopo 32 minuti con la tripletta di Cristiano Ronaldo, ma sul risultato di 1-0 non sono mancate le proteste dei sardi per un intervento pericoloso del portoghese nei confronti del portiere Cragno. Nella ripresa i bianconeri controllano, il Cagliari realizza il gol della bandiera con Simeone ma è troppo tardi per pensare ad una rimonta. Finisce 1-3, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Cagliari-Juventus, le pagelle di CalcioWeb

Cagliari (3-5-2): Cragno 5.5; Ceppitelli 4.5, Godin 5.5, Rugani 5.5; Zappa 5.5, Marin 5.5, Duncan 5.5, Nainggolan 5.5, Nandez 4.5; Joao Pedro 5.5, Simeone 6. A disp.: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Deiola, Klavan 6, Calabresi s.v., Asamoah 6, Gaston Pereiro s.v., Cerri s.v., Walukiewicz, Contini, Carboni. All.: Semplici.

Juventus (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 6.5, De Ligt 6, Chiellini 6, Alex Sandro 6.5; Chiesa 7, Danilo 6, Rabiot 5.5, Kulusevski 6; Morata 5.5, Ronaldo 9.5. A disp.: Pinsoglio, Garofani, Arthur s.v., McKennie 5.5, Bonucci 6, Bernardeschi 5.5, Di Pardo, Dragusin, Frabotta s.v., Fagioli. All.: Pirlo.