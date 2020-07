Cagliari-Juventus 2-0, le pagelle di CalcioWeb: personalità Gagliano, Simeone si scatena [FOTO]

Cagliari-Juventus 2-0, le pagelle di CalcioWeb – Cagliari ispirato, Juventus in vacanza. E così finisce 2-0. Si decide tutto nel primo tempo alla Sardegna Arena. Segna dopo pochi minuti il giovane Gagliano, classe 2000 che poi serve Simeone per il raddoppio rossoblu a fine primo tempo. La partita è piacevole, la squadra di Sarri è distratta dietro ma davanti prova a creare diverse occasioni trovando un Cragno attento. Alla fine, la palla, non entra. E i padroni di casa possono esultare. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno 7; Walukiewicz 6.5, Ceppitelli 6.5, Klavan 6; Faragò 6, Ionita 6, Rog 6 (47′ Paloschi 6), Mattiello 6.5; Joao Pedro 6.5 (87′ Pereiro); Simeone 7 (83′ Birsa sv), Gagliano 7.5 (46′ Lykogiannis 6).

JUVENTUS (4-3-3): Buffon 5; Cuadrado 5.5, Rugani 5, Bonucci 5, Alex Sandro 5.5; Bentancur 6 (76′ Peeters 6), Pjanic 5.5 (61′ Zanimacchia 6), Muratore 6 (61′ Matuidi 6); Bernardeschi 5, Higuain 5 (87′ Olivieri sv), Ronaldo 5.5.