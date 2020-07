Cagliari-Lecce 0-0, le pagelle di CalcioWeb: giornata da dimenticare per gli attaccanti

Cagliari-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – Una brutta partita quella che è andata in scena tra Cagliari e Lecce, sfida dai due volti, meglio i difensori mentre gli attaccanti hanno fatto grande fatica. Non è stata una gara noiosa, non sono infatti mancate le grandi occasioni da una parte e dall’altra. In particolar modo nel primo tempo la squadra di Liverani ha fallito molte occasioni e alla fine possono anche recriminare. Gli uomini di Zenga hanno affrontato la partita sottotono. Finisce 0-0, è un punto che alla fine accontenta di più gli ospiti. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno 7.5; Walukiewicz 6, Klavan 6.5, Lykogiannis 5; Ionita 5.5 (dal 68′ Birsa 5.5), Nandez 6.5, Rog 6.5, Mattiello 5.5 (dal 68′ Faragò 6); Nainggolan 6 (dal 30′ Ragatzu 6); Simeone 5.5, Joao Pedro 5.5 (dall’84’ Pereiro s.v.).

LECCE (4-3-1-2): Gabriel 6; Donati 6.5, Lucioni 6.5, Paz 6, Calderoni 6 (dal 40′ Rispoli 6); Mancosu 6, Petriccione 5.5 (dal 74′ Deiola s.v.), Barak 6.5; Saponara 5.5; Falco 6 (dal 32′ Farias 6), Babacar 5 (dal 74′ Majer s.v.).