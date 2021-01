Si conclude con il botto la 18esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Cagliari e Milan, continua la straordinaria stagione della squadra di Stefano Pioli che risponde all’Inter. I migliori in campo sono stati Calabria e Ibrahimovic, è quanto emerso dalla pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Lo svedese continua a confermarsi un calciatore decisivo per i rossoneri, la doppietta lancia sempre di più l’undici di Pioli. L’attaccante si procura un calcio di rigore e poi lo trasforma, nella ripresa lancio perfetto da parte di Calabria e sempre Ibrahimovic supera Cragno. Nel finale il Milan si complica la vita, espulsione di Saelemaekers in pochi minuti per doppia ammonizione. Finisce 0-2, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Cagliari-Milan, le pagelle di CalcioWeb

CAGLIARI: (4-3-2-1): Cragno 6.5; Zappa 6, Godin 5.5, Ceppitelli 5.5, Lykogiannis 4.5; Nainggolan 6, Marin 6, Duncan 5.5; Pereiro 5.5, Joao Pedro 5.5; Simeone 5.5. All.: Di Francesco. A disp.: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Caligara, Tramoni, Oliva 6, Cerri s.v., Pavoletti s.v., Sottil 6.5, Boccia, Del Pupo, Walukiewicz.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6.5; Calabria 7.5, Kjaer 6.5, Romagnoli 6.5, Dalot 6; Kessié 6.5, Tonali 6; Castillejo 6.5, Brahim Diaz 6.5, Hauge 6; Ibrahimovic 7.5. All.: Pioli. A disp.: Tatarusanu, Donnarumma A., Conti s.v., Meité 6.5, Kalulu 6, Musacchio, Maldini, Colombo, Saelemaekers 4, Michelis, Di Gesù, Roback.