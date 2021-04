Cagliari-Roma 3-2, le pagelle di CalcioWeb: terza vittoria consecutiva, Semplici si avvicina alla salvezza

Gol, spettacolo, emozioni ed indicazioni per la zona salvezza. Si è concluso il match delle 18 tra Cagliari e Roma valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A, i sardi sono in grandissima forma: è quanto confermato anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Già il primo tempo è scoppiettante, botta e risposta nei primi 27 minuti: Lykogiannis apre le marcature, il pareggio arriva grazie a Perez. Nel secondo tempo i padroni di casa mettono la freccia ed in poco tempo realizzano due gol, prima Marin con un grande tiro da fuori poi Joao Pedro. Sembra fatta, ma la Roma torna in partita: Fazio si fa trovare pronto e riapre il match. Nel finale però il risultato non cambia più. Finisce 3-2, la squadra di Semplici più vicina alla salvezza grazie ad una rimonta da impazzire. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Cagliari-Roma, le pagelle di CalcioWeb

Cagliari (3-4-1-2): Vicario 6.5; Godin 5.5; Ceppitelli 6, Carboni 5; Nandez 6.5, Marin 7.5, Deiola 5.5, Lykogiannis 7; Joao Pedro 7.5; Pavoletti 5.5, Simeone 6.5. A disposizione: Aresti, Ciocci, Klavan, Calabresi, Asamoah, Rugani s.v., Zappa s.v., Cerri s.v., Duncan s.v., Walukiewicz. Allenatore Semplici

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6.5; Mancini 5, Smalling 6.5, Fazio 6.5; Santon 5.5, Villar 5.5, Diawara 5, Bruno Peres 5.5; Carles Perez 7, Pellegrini 6.5; Borja Mayoral 6.Allenatore Fonseca. A disposizione: Fuzato, Juan Jesus, Karsdorp 6, Reynolds, Spinazzola 5.5, Kumbulla, Cristante 6, Veretout s.v., El Shaarawy, Mkhitaryan 6, Pastore, Dzeko.