Cagliari-Sampdoria 2-0, le pagelle di CalcioWeb: Augello condanna i blucerchiati, qualità Nandez [FOTO]

Cagliari-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Dopo un inizio di stagione difficile, il Cagliari ha preso le contromisure e adesso si aprono prospettive interessanti per la squadra di Di Francesco. I sardi superano la Sampdoria con un ottimo secondo tempo e raggiungono in classifica proprio i blucerchiati. Nel primo tempo due situazioni da segnalare, l’occasione per Joao Pedro e l’espulsione di Augello, ingenuità del difensore che da ultimo uomo commette fallo, il provvedimento è invitabile. Nella ripresa Joao Pedro si procura e poi trasforma un calcio di rigore. Il Cagliari continua ad attaccare e raddoppia con una bella giocata di Nandez, nel finale gol annullato a Sottil. Finisce 2-0. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno 6; Zappa 6.5, Walukiewicz 6.5, Godin 6.5, Lykogiannis 6; Rog 6, Marin 6 (dal 46′ Sottil 6.5); Nandez 7 (dal 91′ Caligara s.v.), Joao Pedro 7, Ounas 6.5 (dal 91′ Tramoni s.v.); Simeone 6.5 (dall’87’ Pavoletti s.v.). Allenatore: Di Francesco.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero 6; Bereszynski 6, Tonelli 4.5, Yoshida 5.5, Augello 4; Candreva 5.5 (dall’81’ Verre s.v.), Thorsby 5.5, Ekdal 6 (dal 77′ Silva s.v.), Jankto 5.5 (dal 77′ Leris s.v.); Ramirez 5.5 (dal 43′ Damsgaard 6); Quagliarella 5.5 (dal 77′ La Gumina s.v.). Allenatore: Ranieri.