Cagliari-Spezia 2-2, le pagelle di CalcioWeb: Pavoletti torna al gol, Nzola pareggia a tempo quasi scaduto

Cagliari-Spezia, le pagelle di CalcioWeb – Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Cagliari non riesce a tornare al successo nella sfida contro lo Spezia. Si è chiusa la partita delle 18 per la nona giornata del massimo campionato. Gli ospiti partono meglio e passano in vantaggio nel primo tempo con Gyasi. La squadra di Di Francesco entra forte nella ripresa e ribalta tutto con Joao Pedro e Pavolotti. Sembra fatta per la vittoria, ma in pieno recupero lo Spezia si procura un calcio di rigore: Nzola non sbaglia. Finisce 2-2, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno 6.5; Zappa 6.5, Walukiewicz 5.5, Klavan 5, Carboni 5.5 (dal 73′ Tripaldelli 6); Marin 5.5, Rog 6; Ounas 5 (dal 77′ Farago s.v.), Joao Pedro 7, Sottil 6.5 (dall’89’ Caligara s.v.); Pavoletti 7 (dal 77′ Cerri s.v.). All. Di Francesco.

SPEZIA (4-3-3): Provedel 5.5; Ferrer 6 (dal 45′ Sala 6), Terzi 5.5 (dal 63′ Chabot 6), Erlic 5.5, Bastoni 6.5; Estevez 6, Ricci 6 (dall’83’ Piccoli 6.5), Maggiore 5.5; Gyasi 7 (dall’80’ Agudelo s.v.), Nzola 6.5, Farias 6 (dal 63′ Deiola 6). All. Italiano