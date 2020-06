Cagliari-Torino 4-2, le pagelle di CalcioWeb: Nainggolan devastante, N’Koulou disastroso [FOTO]

Cagliari-Torino, le pagelle di CalcioWeb – Il Cagliari batte 4-2 il Torino e si rilancia in chiave Europa, grazie al secondo successo consecutivo. Bella partita dei sardi, che rimettono in corsa la squadra di Longo solo per qualche minuto. Partenza sprint della squadra di Zenga. Al 12° è Nandez a trovare il gol del vantaggio con un bel destro al volo dal limite dell’area. Passano solo sei minuti e, con il Toro tramortito, il Cagliari raddoppia: assist di Lykogiannis e solita zampata di Simeone. Serve un controllo del VAR per una presunta posizione di fuorigioco del greco, ma il gol è regolare. L’arbitro Mariani assegna un calcio di rigore al Cagliari per fallo di mano di Bremer ma, rivedendo le immagini, lo cancella perché il difensore del Torino colpisce con la spalla. L’unica occasione del Toro nel primo tempo è con Belotti, neutralizzato da Cragno. Anche nella ripresa la musica non cambia. Dopo meno di un minuto è Nainggolan a calare il tris con un gran sinistro da fuori, suo marchio di fabbrica. I sardi abbassano la guardia e i granata provano a riaprire la gara: prima Bremer, poi Belotti riaccendono le speranze. Tre minuti dopo, però, N’Koulou commette fallo da rigore: Joao Pedro è perfetto dal dischetto e fa 4-2. In alto la FOTOGALLERY.

Cagliari (3-5-2): Cragno 6; Walukiewicz 7, Ceppitelli 6.5, Carboni 6.5 (87′ Cacciatore sv); Mattiello 6.5 (59′ Ionita 6), Nandez 7, Nainngolan 7.5 (59′ Cigarini 6), Rog 6.5, Lykogiannis 6.5 (74′ Lu. Pellegrini 6.5); Joao Pedro 7 (87′ Ragatzu sv), Simeone 7.

Torino (3-4-3): Sirigu 6; Izzo 5, N’Koulou 4.5, Bremer 6; De Silvestri 5.5 (59′ Ansaldi 6), Rincon 5 (74′ Lukic 5.5), Meité 5.5, Aina 5 (74′ Singo 5.5); Edera 5 (59′ Verdi 6), Belotti 6.5, Berenguer 6 (80′ Millico sv).