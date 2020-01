Calciatore divorato da tre squali: tragedia sconvolge il mondo del calcio [NOME, FOTO e DETTAGLI]

Shock nel mondo del calcio nelle ultime ore, una tragedia che ha sconvolto tutti. Un calciatore è stato divorato da tre squali, la tragedia è avvenuta in Australia, è stato rinvenuto al largo della spiaggia di Twilight, sulla costa meridionale del Paese, il cadevare di un calciatore, Eric Birighitti, 21 anni e giovane promessa. I soccorritori si erano messi alla ricerca di un altro uomo, il 57enne Gary Johnson che era stato attaccato dagli squali durante un’immersione. Il ragazzo si trovava con gli amici e si trovava su una scogliera quando ha perso l’equilibrio ed è caduto nell’Oceano, i suoi amici hanno provato disperatamente a salvarlo ma senza riuscirci, il calciatore è stato divorato da tre squali. Di recente Eric si era trasferito negli Stati Uniti. Nelle ultime ore amici e non hanno preso d’assalto la sua pagina Facebook per un messaggio d’addio, la notizia ha veramente sconvolto tutti. In alto ecco la fotogallery con tutte le immagini di Eric Birighitti.