Calciatore muore in un incidente stradale, la lettera di Del Piero: “qui ci sono anch’io”

“Hai tantissima gente che ha avuto la fortuna di conoscerti e viverti, gioire e piangere, ridere e anche giocare a calcio insieme a te e che sempre ti ricorderà con grandissimo affetto. Ti mando un abbraccio grande, ciao Simonluca”. E’ la lettera mandata da Alessandro Del Piero per dare l’ultimo saluto a Simonluca Agazzone, ex calciatore di 39 anni morto in un incidente stradale, nell’impatto ha perso la vita anche un altro calciatore, Matteo Ravetto, 32 anni. Momenti di grande emozione durante i funerali che sono stati celebrati nel campo sportivo di Bogogno. “Non so proprio cosa scriverti in questo momento, se non che certe cose non hanno spiegazione e non hanno senso, che è complicato affrontare certi eventi e accettarli – continua la lettera – Questo è l’arduo compito dei tuoi familiari, amici e tifosi, e qui ci sono anch’io. Il tuo compito è quello di fare buon viaggio”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Agazzone e Ravetto.