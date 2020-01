Calciatore muore in un incidente stradale: schianto dopo l’allenamento, gravissimo lutto [NOME, FOTO e DETTAGLI]

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio. E’ morto nelle ultime ore a causa di un incidente stradale Nathaël Julan, attaccante del Guingamp, squadra della Ligue 2, la seconda divisione francese. Secondo le prime ricostruzioni il calciatore ha perso il controllo della sua vettura nei pressi di Pordic il 30 dicembre e non è sopravvissuto a causa delle ferite riportate nell’impatto. Il calciatore stava rientrando dopo l’allenamento, uno dei compagni era al volante di un altro veicolo e ha visto l’incidente. Nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Francia Valenciennes FC e Le Havre. Uno shock non solo per la Francia ma per tutto il mondo del calcio. In alto la fotogallery con tutte le immagini del calciaotore.