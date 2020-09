Calcio estero, Barcellona a valanga. Il Psg non si ferma, doppiette di Fati e Icardi

Belle partite non solo in Serie A, ma anche per il calcio estero. In Liga spagnola tutto facile per il Barcellona, esordio con il botto per i blaugrana che si riscattano dopo i problemi di qualche settimana fa dal punto di vista dirigenziale: contro il Villarreal finisce con un netto 4-0. Succede tutto nel primo tempo, doppietta del baby talento Fati, poi gol di Messi e infine un autogol.

Terza vittoria consecutiva per il Psg che dimentica l’inizio di stagione shock. Colpo grosso sul campo del Reims, decisiva una doppietta di Mauro Icardi, l’ex Inter si candida ad essere grande protagonista. La squadra di Tuchel sale a quota 9 punti dopo 5 giornate.