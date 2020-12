La Serie A è ancora ferma, ma si sono giocate altre partite sul calcio estero. In Premier League è stata posticipata la sfida tra Tottenham e Fulham a causa di alcune positività al Coronavirus nella squadra ospite, nell’altro match solo un pareggio per il Liverpool contro il Newcastle. La squadra di Klopp non è riuscita a sfondare, il distacco in classifica si riduce, i Reds adesso hanno appena tre punti di vantaggio sul Manchester United.

In Liga spagnola solo un pareggio per il Real Madrid contro l’Elche, nonostante l’enorme differenza tecnica i Blancos non sono riusciti a conquistare i tre punti. Vantaggio ospite con Modric dopo appena 20 minuti, al 52′ è Fidel su calcio di rigore a ristabilire la definitiva parità, 1-1 il punteggio finale. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.