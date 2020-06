Calcio estero, Manchester City a valanga. Il Siviglia frena ancora, pari in Leganes-Granada [FOTO]

Non solo Serie A, si sono giocate oggi una gara di Premier League e due di Liga. Il Manchester City vince 5-0 contro il Burnley, ma alla festa del Liverpool manca ormai pochissimo. Per la squadra di Pep Guardiola in gol Foden (doppietta), Mahrez (doppietta, uno su rigore) e David Silva. Nel campionato spagnolo, spettacolare pari tra Villarreal e Siviglia: finisce 2-2. Nel primo tempo botta e risposta Alcacer-Escudero, nella ripresa Torres-El Haddadi. Gli andalusi recriminano per un gol annullato. Infine pari senza reti tra Leganes e Granada, con i padroni di casa che sbagliano un rigore nel finale. In alto la FOTOGALLERY dei match.