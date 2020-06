Calcio estero, le partite del pomeriggio: Haaland sempre decisivo, in gol Piatek e André Silva [FOTO]

Si sono giocate alcune importanti gare di Bundesliga e Liga. Vittoria importante dell’Espanyol che supera 2-0 il Deportivo Alaves e si rilancia in chiave salvezza. Gol di Bernardo e Wu Lei. Spettacolare, come sempre, il pomeriggio di calcio tedesco. E’ Haaland (entrato dalla panchina) a regalare i tre punti al Borussia Dortmund sul campo del Fortuna Dusseldorf. Rete di testa all’ultimo respiro per il norvegese. Preziosa vittoria dell’Union Berlino, che sbanca Colonia ed è quasi salvo, grazie alle reti di Friedrich e Gentner. A nulla serve il gol di Cordoba nel finale Vittoria in rimonta per l’Eintracht Francoforte sul campo dell’Herta Berlino. Vantaggio di Piatek, nella ripresa si scatenano i rossoneri con i gol di Dost, la doppietta di André Silva (uno di tacco) e N’Dicka. Colpaccio del Werder Brema sul campo del Paderborn, condannato alla retrocessione. Doppietta di Klaassen, gol di Eggestein, Osako e Fullkrug. Gol della bandiera di Sabiri. Spettacolo tra Wolfsburg e Friburgo. Doppio vantaggio dei padroni di casa con Weghorts (il secondo su rigore), replica dei bianconeri con Holer e Sallai. In alto la FOTOGALLERY, in basso risultati e classifiche.

RISULTATI LIGA

Granada-Getafe 2-1

Valencia-Levante 1-1

Espanyol-Alaves 2-0

LA CLASSIFICA

BARCELLONA 58 REAL MADRID 56 SIVIGLIA 50 REAL SOCIEDAD 46 GETAFE 46 ATLETICO MADRID 45 VALENCIA 43 GRANADA 41 VILLARREAL 38 BILBAO 37 OSASUNA 34 LEVANTE 34 BETIS 33 ALAVES 32 VALLADOLID 29 EIBAR 27 CELTA VIGO 26 MAIORCA 25 LEGANES 23 ESPANYOL 23

RISULTATI BUNDESLIGA

Hoffenheim-RB Lipsia 0-2

Colonia-Union Berlino 1-2

Fortuna Dusseldorf-Borussia Dortmund 0-1

Herta Berlino-Eintracht Francoforte 1-4

Paderborn-Werder Brema 1-5

Wolfsburg-Friburgo 2-2

LA CLASSIFICA