Calcio estero, Goretzka porta il Bayern Monaco ad un passo dal titolo. Colpo esterno del Villarreal [FOTO]

Due importanti gare giocate nelle ultime ore all’estero. Successo esterno del Villarreal in Liga, sul campo del Celta Vigo. Decide un gol al 90′ di Manu Trigueros. Passo importante del Bayern Monaco verso il titolo. I bavaresi battono 2-1 il Borussia Monchengladbach grazie ai gol di Zirkzee e Goretzka, intervallati dall’autogol di Pavard. Al Bayern basterà battere il Werder Brema nel turno infrasettimanale per laurearsi campione di Germania. In alto la FOTOGALLERY dei match, in basso risultati e classifiche.

RISULTATI LIGA

Granada-Getafe 2-1

Valencia-Levante 1-1

Espanyol-Alaves 2-0

Celta Vigo-Villarreal 0-1

LA CLASSIFICA

BARCELLONA 58 REAL MADRID 56 SIVIGLIA 50 REAL SOCIEDAD 46 GETAFE 46 ATLETICO MADRID 45 VALENCIA 43 VILLARREAL 41 GRANADA 41 BILBAO 37 OSASUNA 34 LEVANTE 34 BETIS 33 ALAVES 32 VALLADOLID 29 EIBAR 27 CELTA VIGO 26 MAIORCA 25 LEGANES 23 ESPANYOL 23

RISULTATI BUNDESLIGA

Hoffenheim-RB Lipsia 0-2

Colonia-Union Berlino 1-2

Fortuna Dusseldorf-Borussia Dortmund 0-1

Herta Berlino-Eintracht Francoforte 1-4

Paderborn-Werder Brema 1-5

Wolfsburg-Friburgo 2-2

Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach 2-1

LA CLASSIFICA