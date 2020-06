Calcio estero, i risultati: tonfo interno del Dortmund, gol e spettacolo in Eibar-Bilbao [FOTO]

Non solo la finale di Coppa Italia, sono arrivate importanti indicazioni anche dalle partite dei vari campionati esteri. Non sono mancate emozioni in Bundesliga, Liga e Premier League.

BUNDEGLIGA – Il Bayern Monaco ha vinto il titolo nella giornata di ieri, mentre è bagarre soprattutto per zona retrocessione. Tonfo interno da parte del Borussia Dortmund, ne approfitta il Mainz per la corsa salvezza. Fa valere il fattore campo il Leverkusen, solo un pareggio per il Lipsia.

I RISULTATI DI BUNDESLIGA

FRANCOFORTE-SCHALKE 2-1

AUGUSTA-HOFFENHEIM 1-3

DORTMUND-MAGONZA 0-2

LEVERKUSEN-COLONIA 3-1

LIPSIA-DUSSELDORF 2-2

LA CLASSIFICA

BAYERN MONACO 76 BORUSSIA DORTMUND 66 LIPSIA 63 BAYER LEVERKUSEN 60 B. MONCHENGLADBACH 59 WOLFSBURG 46 HOFFENHEIM 46 FRIBURGO 45 EINTRACHT FRANCOFORTE 41 SCHALKE 39 HERTHA BERLINO 38 UNION BERLINO 38 COLONIA 35 AUGSBURG 35 MAINZ 34 FORTUNA DUSSELDORF 29 WERDER BREMA 28 PADERBORN 20

PREMIER LEAGUE – Il primo match di oggi ha visto di fronte Aston Villa e Sheffield, la partita si è conclusa a reti inviolate, 0-0 il risultato finale. Solo un episodio da segnalare, quello del gol non assegnato agli ospiti, tanti dubbi nonostante la presenza della goal-line tecnology, potrebbero esserci stati dei problemi tecnici.

RISULTATI PREMIER LEAGUE

ASTON VILLA-SHEFFIELD 0-0

LA CLASSIFICA

LIVERPOOL 82 MANCHESTER CITY 57 LEICESTER 53 CHELSEA 48 MANCHESTER UNITED 45 SHEFFIELD 44 WOLVES 43 TOTTENHAM 41 ARSENAL 40 BURNLEY 39 CRYSTAL PALACE 39 EVERTON 37 NEWCASTLE 35 SOUTHAMPTON 34 BRIGHTON 29 WEST HAM 27 WATFORD 27 BOURNEMOUTH 27 ASTON VILLA 26 NORWICH 21

LIGA – Due le partite disputate nella liga spagnola. Finisce a reti inviolate tra Valladolid e Celta Vigo, gol e spettacolo invece tra Eibar e Bilbao, 2-2 il risultato, per gli ospiti non bastano i gol di Garcia e Villalibre.

RISULTATI LIGA

EIBAR-BILBAO 2-2

VALLADOLID-CELTA VIGO 0-0