“Il calcio italiano potrebbe fermarsi un paio di anni”, “è la pietra tombale sulla Serie A”: è caos dopo il CTS

E’ arrivato l’ok del CTS sulla ripresa degli allenamenti collettivi per le squadre di Serie A, a partire dal 18 maggio. Nelle annotazioni inviate al ministro della Salute Speranza sono state indicate tutte le procedure da seguire per una ripresa in assoluta sicurezza. La responsabilità civile e penale del rispetto della quarantena e delle norme sarà a carico dei medici sociali, in caso di nuovo positivo l’intera squadra dovrà mettersi in quarantena per 14 giorni, le squadre e i membri degli staff tecnici dovranno rimanere in isolamento per 15 giorni dal momento della ripresa degli allenamenti di gruppo prima della ripresa del campionato. Si tratta di imposizioni che complicano terribilmente il ritorno in campo. Ovviamente non sono mancate le reazioni, in particolar modo sono stati tanti i messaggi sui social: “Il calcio italiano potrebbe fermarsi un paio di anni”, “è la pietra tombale sulla Serie A”: si legge da parte di alcuni utenti. Sfoglia la fotogallery in alto con tutti i commenti.