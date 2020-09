Il calcio piange il suo bomber. Ex calciatore muore a 35 anni stroncato da un tumore rarissimo

Rocco Augelli ha perso la sua battaglia più importante, quella per la vita. L’ex attaccante è morto a 35 anni, per il mondo del calcio è un giorno triste. E’ stato un ottimo calciatore, può vantare oltre 200 reti segnate nell’Eccellenza pugliese, era entrato nella storia dell’Atletico Vieste, esperienze anche con Trani e Barletta.

Nel 2018 aveva scoperto la malattia, un tumore cerebrale rarissimo che l’aveva costretto ad abbandonare la passione per il pallone. Ha combattuto come un leone, affrontando anche delicati interventi chirurgici, l’ultimo all’International Neuroscience Institute di Hannover, in Germania. Gli amici ed anche esponenti del calcio avevano avviato una raccolta fondi per aiutarlo dal punto di vista economico.

“Non dimenticheremo mai tutti i gol, tutte le gioie che hai regalato al tuo popolo biancazzurro, alla tua città che sin dal tuo arrivo sei stato un grado di conquistare e soprattutto il sorriso che ti contraddistingueva” scrive l’Atletico. “Non dimenticheremo mai la tua generosità e del tuo altruismo anche fuori dal campo”. Per il San Marco era un “uomo di grandissimi valori morali, che nonostante le cure quando era sul campo trasmetteva ai suoi ragazzi forza e fiducia col suo sorriso”. Lascia i genitori, il fratello gemello Paolo e la compagna Carmela. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del calciatore.