Calciomercato, affare Inter-Genoa. Sorpresa Lazio, inserimento del Bologna, mossa Samp e svincolato all’Udinese

La settimana si è aperta con il botto sul fronte calciomercato, sono in arrivo altri acquisti per le squadre di Serie A. Il campionato è ormai alle porte, per le trattative ci sarà invece tempo fino ai primi giorni di ottobre. La sessione entra sempre più nel vivo e le prossime due settimane saranno decisive. Ecco tutto nel dettaglio.

ESTERO – Il Manchester City potrebbe abbandonare la pista Koulibaly del Napoli. Secondo As, la società di Pep Guardiola avrebbe offerto 89 milioni di euro più cinque di bonus all’Atletico Madrid per il difensore Gimenez, la clausola rescissoria è di 120 milioni di euro.

Lucas Vazquez sta per lasciare il Real Madrid. Secondo Marca super offerta da una squadra del Qatar. Valutazioni in corso da parte del calciatore.

Il Manchester United è alla ricerca di un attaccante. Secondo il Telegraph, i Red Devils hanno messo nel miirno: lo juventino Douglas Costa, l’interista Ivan Perisic e Gareth Bale del Real Madrid.

Cavani è alla ricerca di una nuova squadra. Il Matador si sarebbe proposto al Barcellona considerando la probabile uscita di Suarez, in direzione Juventus. L’ex Napoli ha avuto contatti proprio con i bianconeri ma che non hanno dato esito positivo.

INTER – Il club nerazzurro ha chiuso la trattativa per l’arrivo dal Lucerna di Darian Males, attaccante svizzero classe 2001. Andrà in prestito al Genoa.

UDINESE – Innesto in casa bianconera. Fatta per lo svincolato Tolgay Arslan. E’ un centrocampista tedesco, classe 1990, di origini turche.

LAZIO – Nome a sorpresa per il club biancoceleste. Si potrebbe chiudere l’affare con il Beijing Gouan per il difensore coreano classe 1997 Kim Min Jae, operazione da 15 milioni di euro.

FIORENTINA – Dopo Bonaventura arriva un altro centrocampista. Si tratta di Borja Valero, è un ritorno molto importante che aumenta la qualità del reparto.

BOLOGNA – Inserimento per l’attacco. Il club rossoblu sta cercando di superare il Verona nella corsa a Eddy Salcedo.

SAMPDORIA – I blucerchiati sono alla ricerca di un difensore, la soluzione più calda porta a Stefano Sabelli, calciatore reduce dalla retrocessione con il Brescia.

