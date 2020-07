CALCIOMERCATO ATALANTA – L’Atalanta sta disputando una stagione di livello altissimo, in campionato è pienamente in lotta per il secondo posto in classifica che sarebbe un risultato veramente eccezionale. Ma la testa della squadra di Gasperini è rivolta alla Champions League e ai quarti di finale contro il Psg, i nerazzurri possono giocarsi le chance contro una squadra che ha dovuto rinunciare a scendere in campo in campionato a causa del Coronavirus per una scelta troppo affrettata presa dalla Lega francese. L’intenzione è quella di alzare l’asticella, sul fronte calciomercato sta circolando un nome veramente importante, si tratta di Aleksey Miranchuk, classe 1995, centrocampista offensivo della Lokomotiv Mosca, legato da un contratto fino al 2021. L’Atalanta ha i mezzi, sia economici che di prestigio per piazzare il colpo, la valutazione è di circa 20 milioni di euro.

Chi è Miranchuk

Si tratta di un classe 1995 e ancora relativamente giovane, con ampi margini di miglioramento. Può rappresentare un vero e proprio jolly perché può occupare diverse zone della fase offensiva, il suo ruolo preferito è quello del trequartista ma può giocare anche da esterno ed in alcuni casi adattarsi da mezzala. Ha giocato esclusivamente con la Lokomotiv Mosca e ha messo a segno anche qualche gol. Sarebbe un colpo alla Malinovskyi per l’Atalanta, un altro calciatore in grado di fare la differenza anche in Champions League. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini del calciatore.