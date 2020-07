Calciomercato Atalanta, si pensa anche al futuro: trattative avanzate per costruire una squadra stellare

CALCIOMERCATO ATALANTA – Stagione incredibile per l’Atalanta, il club nerazzurro sta disputando una stagione veramente entusiasmante e punta obiettivi ambiziosi in campionato e Champions League. Le ultime prestazioni sono state eccezionali e hanno permesso di blindare il quarto posto che vale la qualificazione alla competizione europea più importante. Poi si concentrerà per i quarti di finale, con il sogno che continua. La dirigenza è al lavoro per preparare la prossima stagione, obiettivi di livello per il definitivo salto di qualità.

PORTIERE E DIFESA – In corso valutazioni sul portiere Gollini, autore di una stagione molto importante. Tutto dipenderà dall’offerta che l’Atalanta ha comunque intenzione di prendere in considerazione. In entrata il nome è quello di Perin. In difesa gran parte del gruppo verrà confermato, previsto almeno un innesto di esperienza.

CENTROCAMPO E ATTACCO – Il pezzo pregiato è sicuramente Gosens, autore di prestazioni incredibili ma soprattutto tanti gol. La valutazione è salita a dismisura, pronto l’assalto di tante big. Sono in corso contatti per l’arrivo di Florenzi. Farà parte della squadra della prossima stagione anche Pasalic, si cerca un calciatore che permette qualità e quantità. I dubbi principali riguardano in attacco. Ilicic, Zapata, Gomez e Muriel sono devastanti, anche in questo caso si valuteranno eventuali offerte. Occhi su Boga del Sassuolo. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti gli obiettivi in entrata.