Calciomercato Atalanta, l’11 è da Champions: il sostituto di Mancini, tre nuovi innesti per Gasperini [FOTO]

CALCIOMERCATO ATALANTA – Le squadre di Serie A sono al lavoro per preparare la prossima stagione, una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente l’Atalanta, i nerazzurri rappresentano ormai una big del calcio italiano ed adesso si preparano anche per disputare la prossima Champions League, un traguardo raggiunto grazie alle competenze della dirigenza, ad un grande allenatore ed un gruppo di calciatori che ormai si conosce a meraviglia. L’Atalanta ha l’obiettivo di confermarsi anche nella prossima stagione, nelle ultime ore il club ha definito la cessione di Mancini alla Roma ma si sta muovendo per il sostituto. La squadra per la prossima stagione è quasi completa, in alto la fotogallery con il nuovo 11, un innesto per reparto per Gasperini.