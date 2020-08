Calciomercato, Benatia può tornare in Italia. La Samp si muove anche in entrata, l’Atletico cerca Allan

E’ stato un weekend ricco di emozioni nel mondo del pallone sul fronte calciomercato, si sono registrate tantissime trattative in Italia e all’estero. Le squadre lavorano senza sosta, le ultime partite hanno fornito indicazioni per le dirigenze. Ecco tutto nel dettaglio.

ESTERO – Al via la rivoluzione anche sul fronte mercato. Junior Firpo, Rakitic, Braithwaite, Umtiti, Arturo Vidal, Dembélé e ovviamente Arthur. Secondo quanto riporta AS sono almeno sette i calciatori con la valigia in mano.

Il Manchester United ha ufficializzato la cessione in prestito di Tahith Chong al Werder Brema.

L’Atletico Madrid bussa in casa Napoli, l’obiettivo è Allan. L’offerta del club spagnolo è 40 milioni di euro, il presidente De Laurentiis chiede qualcosa in più.

Medhi Benatia ha parlato a SportWeek: “A gennaio scade il mio contratto con l’Al Duhail, il club del Qatar dove sto giocando. Potrei rimanere qui, ma anche tornare in Europa. E, in questo caso, l’Italia sarebbe la mia destinazione preferita”.

Arrivano conferme, il Lens sarà la prossima destinazione del centrocampista Fofana. Nelle casse dell’Udinese circa 10 milioni di euro.

CAGLIARI – Il club sardo è alla ricerca di un attaccante per le caratteristiche del gioco di Di Francesco. Tentativo per Edera, calciatore del Torino.

TORINO – Il club granata rivoluziona il centrocampo. Sempre più vicino Linetty dalla Sampdoria, contatti anche per Biglia, in uscita dal Milan.

SAMPDORIA – I blucerchiati alla ricerca di un centrocampista, considerando la partenza di Linetty. Il nome è quello di Sofiane Feghouli, algerino del Galatasaray, può giocare anche in posizione più avanzata.

Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con i calciatori pronti a cambiare maglia.