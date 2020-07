Calciomercato Benevento, colpi da sogno dopo la promozione in Serie A: tutti i nomi sul taccuino [FOTO]

CALCIOMERCATO BENEVENTO – E’ grande festa in casa Benevento, la squadra di Filippo Inzaghi ha conquistato una meritatissima promozione nel campionato di Serie A dopo una stagione dominata in lungo ed in largo. Ieri il successo contro la Juve Stabia che ha permesso di festeggiare matematicamente il salto di categoria. Si tratta di una realtà che, ormai, rappresenta una sicurezza da diverso tempo. L’obiettivo è quello di essere protagonista anche in Serie A e non ripetere, l’ultima sfortunata esperienza. Per questo motivo la dirigenza si è messa al lavoro per costruire una squadra in grado di lottare per la salvezza.

E’ stato già chiuso il primo colpo: Loic Remy, attaccante francese, ex Chelsea e Lille che ha già sostenuto le visite mediche. E’ un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, è un classe 1987 e che può vantare esperienze anche in Nazionale francese. L’esperienza più importante dal punto di vista realizzativo è stata con il Marsiglia con ben 28 gol realizzati in 68 partite.

Ma non solo. Per la difesa è vicino l’arrivo di Kamil Glik. Si tratta di un nome già conosciuto in Italia per l’esperienza con la maglia del Torino, attualmente gioca nel Monaco. Anche in questo caso sono andati in scena contatti, l’accordo è vicino. E’ un calciatore molto bravo nel gioco aereo, ottimo in marcatura e nell’anticipo.

Ma, circolano anche altri nomi in grado di infiammare l’ambiente. Uno è sicuramente quello di André Schurrle, ex talento del Chelsea oggi di proprietà del Borussia Dortmund, di ritorno dal prestito allo Spartak Mosca. Sono stati avviati i contatti e l’idea è quella di provare a chiudere al più presto. Tanti altri i calciatori sul taccuino, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le soluzioni.