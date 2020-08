Calciomercato, blitz di Paratici a Londra in entrata e uscita. La Lazio si riscatta, difensori per Cagliari e Samp

E’ una giornata chiave sul fronte calciomercato, tantissimi movimenti che riguardano le squadre del campionato di Serie A. Si muovono principalmente le grandi con l’obiettivo di ridurre il gap dalla Juventus, il club bianconero ha iniziato un nuovo progetto ed è ancora tutto incerto. Operazioni anche da medie e piccole squadre, ecco tutto nel dettaglio.

JUVENTUS – Blitz di Paratici a Londra. L’obiettivo numero uno per l’attacco è Jimenez del Wolves. In Inghilterra si parlerà anche in uscita delle possibili cessioni di Ramsey e Alex Sandro.

LAZIO – Il club biancoceleste continua la ricerca di un colpo per infiammare la piazza dopo la delusione David Silva. I nomi (in scadenza) sono tutti importanti: James Rodriguez e gli ex interisti Shaqiri (Liverpool) e Rafinha (Barcellona). Il problema è rappresentato dagli ingaggi. Per l’attacco ritorno di fiamma per Giroud.

CAGLIARI – Doppio innesto in difesa per il club sardo. E’ fatta per Juan Jesus. Poi c’è l’accordo con l’Atalanta per il prestito biennale con obbligo di riscatto di Lennart Czyborra, terzino sinistro classe 1999.

TORINO – “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ricardo Ivan Rodriguez Araya. Il difensore ha firmato un contratto di quattro anni”.

FIORENTINA – Beppe Galli, agente di Andrea Cistana, ha parlato del futuro del difensore a Radio Bruno Toscana: “È chiacchierato perché di difensori centrali non ce ne sono tantissimi. Tempo fa si è interessato anche il Napoli, per dire. Con il club viola abbiamo fatto una chiacchierata così, è un giocatore che piace e mi fa piacere perché con l’avvento di Commisso ci sono ambizioni di fare una grande squadra e questo un giocatore lo valuta sempre. Cellino non fa sconti perché crede nel giocatore e lo cede solo se arriva un’offerta interessante”.

SAMPDORIA – Nome importante per la retroguardia. Si tratta di Marc Bartra, 29enne ora al Betis Siviglia ed ex Barcellona. Sarebbe in grande colpo.

Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con i nomi di tutti i calciatori destinati a cambiare maglia.