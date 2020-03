Calciomercato Bologna, Skorupski non convince: i nomi sul taccuino per il sostituto

CALCIOMERCATO BOLOGNA – In Italia e nel mondo la situazione è delicata per l’emergenza Coronavirus, la decisione per la Serie A è stata quella di sospendere il campionato almeno fino al 4 aprile. La situazione verrà valutata giorno dopo giorno, l’intenzione è fermare l’epidemia nel minor tempo possibile. Una squadra che sta facendo valutazioni per la prossima stagione è il Bologna, la squadra di Mihajlovic sta disputando comunque un buon campionato. La dirigenza pensa al futuro, non ha convinto del tutto il portiere Skorupski. Le qualità dell’estremo difensore non sono in discussione, ma alcune incertezze hanno condizionato il giudizio finale. Sono 5 i nomi dei calciatori valuti, in pole ci sono Audero e Radu. Sfoglia la fotogallery in alto con tutti gli obiettivi del Bologna per la porta.