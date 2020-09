Calciomercato – Il Bologna sogna in grande, colpi per Verona e Cagliari. Nome nuovo in attacco per la Roma

Calciomercato – Si è aperta da pochi giorni la sessione estiva di calciomercato. Tanti i colpi già messi a segno, con le società che si sono mosse in anticipo. Ma moltissime sono le trattative in piedi e in attesa di essere definite. Le ultime notizie da Serie A, Serie B ed estero. In alto la FOTOGALLERY con i calciatori pronti a cambiare maglia.

ATALANTA – Perso Perin (destinato al Genoa), gli orobici cercano un nuovo profilo per la porta. Il nome nuovo è quello di Meret. Prosegue la trattativa con la Juve per Romero.

BOLOGNA – Ritorno di fiamma dei felsinei per El Shaarawy. L’operazione resta piuttosto difficile per via dell’ingaggio del Faraone, che in Cina guadagna 14 milioni all’anno, ma la volontà del calciatore di tornare in Italia da protagonista potrebbe fare la differenza. Intanto Sinisa Mihajlovic è pronto ad accogliere un nuovo terzino: è infatti in chiusura la trattativa con gli Hearts per l’arrivo in rossoblù di Aaron Hickey. Interessante esterno sinistro di difesa, il classe 2002 era seguito anche da Milan e Bayern Monaco.

CAGLIARI – Da Pescara è in arrivo il terzino destro di scuola Inter classe ‘99 Gabriele Zappa. In 25 partite di B ha segnato cinque gol. Operazione da 3,5 milioni. Agli abruzzesi andrà in prestito l’attaccante colombiano Damir Ceter nella passata stagione al Chievo.

FIORENTINA – Lucas Torreira si avvicina alla maglia viola. Per l’uruguayano sarebbe un ritorno in Serie A, dopo la parentesi fortunata con la maglia della Sampdoria. Si avvicina anche lo svincolato Bonaventura.

GENOA – Il Grifone dovrebbe chiudere ad ore per il ritorno di Mattia Perin. Per la difesa il prescelto è Juan Jesus, mentre per l’attacco si lavora al ritorno di Pavoletti.

HELLAS VERONA – Gli scaligeri stanno facendo dei timidi sondaggi per Borja Valero, centrocampista spagnolo svincolatosi dall’Inter di recente. Per la mediana è fatta per Adrien Tameze. C’è l’intesa sia con l’ex Atalanta che con il Nizza. Sarà lui a rimpiazzare Amrabat, passato alla Fiorentina.

INTER – L’Inter è in trattativa con il Verona per Oliver Jurgens. L’attaccante classe 2003, in prestito alla Roma negli ultimi mesi, piace molto anche a Valencia e Leicester

LAZIO – La Lazio è sempre più vicina al doppio colpo: Fares e Muriqi si vestiranno a breve di biancoceleste.

MILAN – Rinforzo importante per i rossoneri. Arriva Brahim Diaz, esterno offensivo, 21 anni, preso dal Real. Prima le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri. Indosserà la 21 che fu di Ibra nella scorsa stagione.

ROMA – Non solo Milik come erede di Dzeko. L’ultima idea dei giallorossi è Piatek. Il polacco, ex Genoa e Milan, piace anche alla Fiorentina. L’Herta Berlino chiede 25 milioni per liberarlo.

SAMPDORIA – Federico Bonazzoli prolunga il suo contratto con i blucerchiati. Manca solo l’ufficialità per il rinnovo dell’attaccante che ha fatto benissimo nel post-lockdown. Per lui si va fino al 2025. Per l’attacco piacciono Torregrossa, autore di un’ottima stagione con il Brescia nonostante la retrocessione, e Marko Raguz, croato in forza agli austriaci del LASK Linz.

SASSUOLO – Il Rennes ha offerto 20 milioni al Sassuolo per Jeremie Boga. L’esterno offensivo è appetito da diversi club, in Italia e all’estero, ma lo scatto dei francesi potrebbe essere decisivo.

SPEZIA – Lo Spezia prova a bruciare sul tempo Genoa e Samp in quello che è diventato un derby a tre per Nicolussi Caviglia, gioiellino della Juventus, lo scorso anno a Perugia.

UDINESE – Ouwejan è un nuovo giocatore dell’Udinese. Ad annunciarlo è la società friulana: “Thomas Ouwejan è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il difensore olandese arriva in prestito, con diritto di riscatto, dall’Az Alkmaar fino al 30 giugno 2021. Ouwejan è un ottimo rinforzo per la fascia sinistra – dichiara il Responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino – È dotato di buona forza fisica e di un’ottima tecnica, soprattutto col piede sinistro con cui crossa con grande efficacia e precisione. E’ bravo anche a calciare le punizioni dal limite dell’area”.

SERIE B – Scatenato il Pescara: in arrivo Omeonga dal Genoa, Riccardi dalla Roma e Zampano dal Frosinone. Brighenti, difensore del Frosinone, potrebbe tornare al Vicenza. Davide Voltan è un nuovo giocatore della Reggiana, ha firmato un contratto triennale.

ESTERO – Il Porto piomba su Lemar dell’Atletico Madrid. Il Fulham, neopromosso in Premier League, ha proposto il rinnovo al manager Scott Parker. Il Monaco ha chiuso per Volland, attaccante in arrivo dal Bayer Leverkusen. Al Burnley piace Francesco Margiotta del Lucerna. Khouma Babacar lascia la Serie A per volare in Turchia, in prestito all’Alanyaspor.