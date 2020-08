Calciomercato Bologna, le strategie in entrata: novità dall’Italia e dall’estero, i nomi

CALCIOMERCATO BOLOGNA – Una stagione dai due volti. Il Bologna ha disputato alcune partite interessanti, ma diversi passaggi a vuoto non hanno permesso di disputare un campionato ancora più interessante. Il lavoro di Sinisa Mihajlovic è stato positivo, si tratta solo di un primo mattoncino verso un futuro più roseo. Il club rossoblu ha intenzione di migliorare l’ultimo piazzamento e per questo motivo si sta muovendo sul fronte calciomercato. Si sta sondando il mercato in Italia e all’estero, ecco tutte le trattative nel dettaglio.

PORTIERE E DIFESA – Nonostante qualche incertezza, il portiere Skorupski rappresenta un’ottima soluzione e sarà il titolare anche per la prossima stagione. Sulla fascia è fatta per l’arrivo di De Silvestri, un pupillo di Mihajlovic, la trattativa è ai dettagli. Il pezzo pregiato è Tomiyasu, la valutazione è di 25 milioni di euro e la conferma sembra molto probabile. Per il ruolo di centrale contatti per il ritorno di Lynco. Vicino anche Aaron Hickey.

CENTROCAMPO E ATTACCO – In mediana la situazione è tranquilla, Mihajlovic può contare su un reparto competitivo. Si sta valutando il nome dell’ex Empoli Zajc. Novità anche in attacco tra calciatori giovani e di esperienza: Vladyslav Supryaga è la soluzione più calda, Eder sarebbe il colpo grosso. Ma non è finita, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti gli obiettivi di mercato del Bologna.