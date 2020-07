Calciomercato, bomba dalla Spagna sul Milan. Eder torna in Italia, nome nuovo per la Lazio e summit Samp

Le squadre del campionato di Serie A continuano a muoversi senza sosta in vista della prossima stagione, l’intenzione è quella di acquistare i calciatori in anticipo. Negli ultimi giorni si sono registrate tante trattative, ecco la situazione nel dettaglio che riguarda il massimo torneo italiano e non solo.

PSG – “Se ho pensato di tornare in Italia? No, sto bene a Parigi. Torno in Italia per le vacanze e ho trascorso anche il lockdown”. Sono le dichiarazioni di Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain, nel corso di una intervista a Le Parisien. “Dal mio arrivo a Parigi dall’Italia, la decisione era definitiva e avevo già scelto dalla stagione passata. Con Di Maria, Mbappé e Neymar mi sento molto bene. Sono venuto per dimostrare cosa so fare e aiutare la squadra”. Il club francese segue Bennacer, centrocampista del Milan.

LAZIO – Il club biancoceleste sta sondando il terreno per Danny Rose, esterno sinistro del Tottenham in prestito al Newcastle. Si tratta di un calciatore di esperienza e qualità.

UDINESE – Pierpaolo Marino, ha parlato del futuro di Rolando Mandragora. “Il diritto di recompra della Juventus scadeva il 30 giugno, ma è stato prorogato al 1° settembre. Non so se la Juventus eserciterà tale diritto, al momento ci interessa poco perché pensiamo alla salvezza, non al mercato. Il suo infortunio è stato molto traumatizzante per tutti, anche per noi dirigenti che ne abbiamo viste tante”.

MILAN – Secondo Don Balon Alessio Romagnoli è vicino all’Atletico Madrid. Secondo il portale spagnolo, il calciatore firmerà addirittura settimana prossima.

SAMPDORIA – Il difensore Lucas Verissimo potrebbe raggiungere presto l’Italia. In pole il club blucerchiato, ma occhio anche all’Udinese.

VERONA – Stagione molto importante per l’Hellas che pensa anche al prossimo campionato. Il nome è quello di Biraschi del Genoa.

EDER – Tutti pazzi per l’ex Sampdoria che si prepara la ritorno in Italia, questa è la volta buona. Il Bologna in pole, in seconda fila la Fiorentina, poi il Genoa.

