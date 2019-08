Calciomercato Brescia, vicinissimo il colpaccio Balotelli: l’11 promette spettacolo [FOTO]

CALCIOMERCATO BRESCIA – Il Brescia è tornato in Serie A per restarci e il mercato delle Rondinelle lo dimostra. Colpi importanti per la squadra di Massimo Cellino. Sono arrivati colpi importanti in tutti i reparti. L’innesto principale è però l’aver mantenuto in rosa la stella della squadra Sandro Tonali, cercato da mezza Europa. Sono stati acquistati calciatori funzionali al gioco di Corini e nei ruoli giusti. Serviva un portiere e d è arrivato il finlandese Joronen, che era in forza al Copenaghen e con i danesi ha dimostrato di sapere il fatto suo.

In attacco è rimasto Alfredo Donnarumma, bomber della Serie B e la sua spalla Ernesto Torregrossa, ottima seconda punta in grado di svariare. Il colpo più importante potrebbe arrivare nelle prossime ore, quel Mario Balotelli, inseguito a lungo e che potrebbe far ritorno a casa. La voglia di SuperMario di rilanciarsi in chiave Nazionale potrebbe fare la differenza, trascinando il Brescia ad una salvezza, che ora appare sempre più possibile. In alto la FOTOGALLERY con gli acquisti e il nuovo 11, davvero temibile.