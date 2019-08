Calciomercato Cagliari, altri due colpacci dopo Nainggolan: l’11 è fortissimo [FOTO]

CALCIOMERCATO CAGLIARI – Il Cagliari è sicuramente uno dei club più attivi in Serie A, è vero che i sardi hanno dovuto fare i conti con la cessione del centrocampista Barella che è passato all’Inter, partenza pesantissima che però ha spinto il Cagliari ad operare massicciamente sul mercato e costruire una squadra ancora più forte, la squadra di Maran può togliersi importanti soddisfazioni per la prossima stagione e perchè no puntare alla qualificazione in Europa League. Confermato portiere e difesa le novità importanti sono arrivate a centrocampo con un reparto completamente nuovo, novità anche per quanto riguarda l’attaccante. Sfoglia la fotogallery in alto per scoprire gli ultimi colpi del Cagliari ed il nuovo 11, la squadra è fortissima.