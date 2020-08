Calciomercato Cagliari, Di Francesco si porta i pupilli: tutti i nomi per una squadra super

CALCIOMERCATO CAGLIARI – Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata oggi: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari. Il club sardo, nonostante l’obiettivo salvezza raggiunto, ha deciso per il ribaltone in panchina, non è stata data fiducia a Zenga. L’ex Sampdoria e Roma non ha bisogno di presentazioni, l’esperienza con i blucerchiati è stata solo sfortunata, le qualità del tecnico non sono in discussione. Il Cagliari può iniziare il progetto vincente, ci sono tutti i presupposti per disputare una stagione da grande protagonista.

Adesso il compito più difficile sarà quello della dirigenza che dovrà costruire una squadra all’altezza. Il sogno è quello di confermare Nainggolan, la trattativa si preannuncia difficile ma non impossibile. Si stanno valutando alcuni nomi che potrebbero fare bene con Di Francesco. Per il terzino si segue Murru, sempre dalla Sampdoria occhi su Linetty, ritorno di fiamma per Tonelli e Bertolacci. Ma sono tanti altri i calciatori nel mirino, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i nomi sul taccuino.