Calciomercato, due centrocampisti per Conte. Terzino all’Atalanta, bis di Genoa e Torino

Sono giorni caldissimi sul fronte calciomercato, le squadre del campionato di Serie A non stanno di certo a guardare e le dirigenze sono attive per completare le rose in vista dell’inizio della prossima stagione. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio che riguardano anche l’estero.

CAGLIARI – Altro innesto per l’allenatore Eusebio Di Francesco. Per la corsia esterna in difesa arriva Gabriele Zappa, classe 1999. Ha già disputato le visite mediche. Si candida ad essere una possibile rivelazione.

ATALANTA – Si cerca il sostituto di Castagne. Rick Karsdorp della Roma, Davide Faraoni dell’Hellas, Cristiano Piccini del Valencia e Davide Zappacosta del Chelsea sono i calciatori candidati, il più vicino è proprio Zappacosta.

INTER – Non solo Vidal, l’Inter ha rinunciato a Tonali per chiudere un altro doppio colpo. Non solo il cileno, Conte ha chiesto anche Kante, i nerazzurri provano ad accontentare le richieste del Chelsea di 50 milioni.

CROTONE – “La nostra speranza è poter rimanere in Serie A, so che è molto difficile, ma ci proveremo con tutte le nostre forze. Luperto? Ci piace molto. Si stanno parlando Ursino e Giuntoli, anche perché il Napoli ha in uscita alcuni difensori centrali, siamo in attesa di capire i loro movimenti. Una grande coppia con Lisandro. La garanzia del Crotone è di farlo crescere come tanti altri”. Sono le dichiarazioni del presidente del Crotone, Gianni Vrenna, a ‘Punto Nuovo Sport show, su Radio Punto Nuovo. “Ounas? Magari. Aspettative per questa stagione? Quest’anno mi aspetto giustizia, quando si fanno errori madornali, nonostante ci sia il VAR spesso al Crotone non è stata assicurata. Spero che si smetta di privilegiare solo le big e dare poca importanza alle neopromosse. Riapertura degli stadi? Mercoledì abbiamo una riunione in Lega. Con noi il calendario non è stato felice, Milan, Juve, Napoli, Roma e Lazio una dietro l’altra. Il calcio senza spettatori, non è calcio”.

SAMPDORIA – Il presidente Ferrero si sbilancia sul mosse del club blucerchiato. “Una punta e un mediano, poi l’ossatura della squadra c’è. Ho venduto Linetty al Toro, è vero, a 9 milioni e mezzo grazie a bonus facilmente raggiungibili, ma guardatevi intorno: dalla Juve alla Roma all’Inter non c’è una big che sta comprando” le parole a Il Secolo XIX.

GENOA – Il club rossoblu è letteralmente scatenato. Sempre più vicino il difensore Ranocchia, è fatta anche per Lennart Czyborra, esterno di difesa tedesco classe 1999 di proprietà dell’Atalanta. Domani visita e firma.

TORINO – L’obiettivo è rinforzare il centrocampo, il punto debole della scorsa stagione. Dopo Linetty l’intenzione è chiudere sia per Torreira che per Pereyra.

