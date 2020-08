Calciomercato, il Chelsea bussa al Milan. Innesti per Genoa e Verona, cessioni alla Samp e attaccante al Parma

Tante trattative di calciomercato nel weekend, si muovono le squadre del campionato di Serie A con la chiara intenzione di rinforzarsi per la prossima stagione. Novità anche dall’estero, si preannunciano vere e proprie rivoluzioni dal punto di vista tecnico e tattico. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

ESTERO – Secondo Football Insider, il Chelsea pensa a Gianluigi Donnarumma del Milan. La trattativa non è ancora entrata nel vivo.

“Il Siviglia e il Real Madrid hanno raggiunto un accordo per il centrocampista Oscar Rodriguez. Il 22enne ha firmato con il Siviglia per le prossime cinque stagioni. È stato recentemente convocato dall’allenatore della nazionale, Luis Enrique, per le prossime partite della Spagna in Nations League, dove affronterà Germania e Ucraina”.

Secondo O Jogo Real Madrid e Benfica hanno raggiunto l’accordo per il prestito con diritto di riscatto di Mariano Diaz. Duro l’agente David Aranda: “Nessuno dei lusitani ha parlato con me o con Mariano, non si fanno affari alle spalle di un calciatore che vuoi acquistare. Che vengano a parlare con noi”.

Secondo quanto riportato dalla Bild, sarebbe vicina la permanenza di Andrè Silva all’Eintracht Francoforte, ex Milan che non è ‘esploso’ con la maglia rossonera.

GENOA – Attivissimo il club rossoblu. Il nome importante per il centrocampo è quello di Bonaventura, da poco svincolato dal Milan. In difesa è fatta per l’arrivo di Juan Jesus, un ottimo innesto. Duello con il Parma per Santon.

VERONA – Acquisti per il tecnico Juric. Giangiacomo Magnani è un nuovo calciatore dell’Hellas Verona, la trattativa è stata definita. Non trovano conferma le voci su Vlahovic, l’attaccante dovrebbe rimanere alla Fiorentina.

SAMPDORIA – Ancora cessione in arrivo. Dopo Linetty quello più vicino è Ramirez. Sirena dall’Arabia che potrebbero convincere il calciatore al trasferimento. Già definito Caprari al Benevento, si aggiunge a Lapadula.

PARMA – Ebrima Colley, attaccante gambiano dell’Atalanta sta per diventare un nuovo calciatore dei gialloblu.

CAGLIARI – Nuovo attaccante per Eusebio Di Francesco. Vicinissimo Riccardo Sottil in prestito con diritto di riscatto.

