Calciomercato chiuso? Macchè, la lista svincolati: quante occasioni per i club italiani [FOTO]

Il calciomercato è andato in archivio nella serata di ieri ma i club italiani possono ancora tesserare nuovi calciatori grazie alla lista svincolati. Sono stati tre mesi molto intensi e la regina delle trattativa è stata sicuramente l’Inter, tanti colpi messi a segno per l’allenatore Antonio Conte, i più importanti sono stati Sensi, Barella, Lukaku e Sanchez, difficoltà in uscita per la Juventus che non è riuscita a piazzare gli esuberi, i bianconeri possono così considerarsi ancora più forti rispetto alla scorsa stagione. Molto bene Napoli e Roma che si candidano ad essere protagonisti fino alla fine, grande delusione per il Milan, il mercato dei rossoneri non è stato sicuramente all’altezza, sono arrivate troppe scommesse e nessuna certezza. L’Atalanta ha rinunciato ad importanti offerte per i campioni, così come il Torino, in più i granata hanno piazzato nell’ultimo giorno il grande colpo dal Napoli Verdi. Sono da rivedere le campagne acquisti di Sampdoria e Fiorentina, nel complesso bene Cagliari e Genoa. Le società possono ancora muoversi sul mercato, sfoglia la fotogallery in alto con tutti i calciatori svincolati.